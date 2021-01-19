Накануне, 18 января, в краевом центре пропала 12-летняя школьница. Девочка вышла из школы в Комсомольском микрорайоне, но домой не дошла. Когда на улице стало совсем темно, родители обратились за помощью. Ребенка стали искать полицейские и волонтеры.- Девочка 12 лет 18 января около пяти часов вышла из школы и пошла домой. Одноклассники больше ее не видели. Была одета в белую дутую куртку, чёрные джинсы, розовые ботинки под камуфляж и черную вязаную шапку, - распространили ориентировку в соцсетях добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт».Искать девочку собрались больше десятка волонтеров, краснодарцы вышли почесывать местные улочки. Поиски завершились почти в 4 часа утра 19 января. Именно в это время поисковики сообщили, что девочка вернулась домой.- Найдена, жива, - отчитались добровольцы в соцсетях.При каких обстоятельствах найдена девочка, где она находилась и другие подробности этой загадочной пропажи пока неизвестны. Утром с ребенком и родителями запланирована профилактическая беседа с сотрудниками ПДН.