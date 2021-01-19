Крышу спорткомплекса «Екатеринодар» в краевом центре, которая сложилась под тяжестью снега, планируют отремонтировать до конца января. В это же время сразу начнутся занятия с детьми.- В воздухоопорном комплексе на Восточно-Кругликовской работают специалисты. Они занимаются латанием крыши, которая достаточно серьёзно пострадала, в ней были порывы в нескольких местах. Рассчитываем к 28 января уже полностью привести спорткомплекс в порядок и возобновить занятия детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что воздухоопорная крыша была спущена собственником объекта по технологическим причинам. В здании при спуске крыши людей не находилось. Восстановление продолжается.Стоит отметить, что власти планируют в районе спорткомплекса «Екатеринодар» построить еще один капитальный спортобъект. Сейчас изыскивается финансирование.