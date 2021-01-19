Напомним, что временный трамвайный маршрут ввели для работ по переустройству разворотного кольца на пересечении улиц Московской и Солнечной. Там в ночь на 16 января начали тянуть новую трамвайную ветку.Для удобства в этом районе организовали бесплатный нулевой маршрут. Сейчас на нем работает максимально возможное количество трамваев, которые довозят жителей до места пересадки на другой транспорт. Здесь задействовано девять двухвагонных составов. Проезд в них бесплатный.- В вагонах размещены разъяснительные листовки о работе временного трамвайного маршрута. При переходе из заднего вагона в передний, место обхода трамвая на конечных маршрута отсыпано инертными материалами и утрамбовано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.