В ночь на 19 января православные христиане всего мира отмечают Крещение Господне (Богоявление). После Богослужения и водоосвящения верующие пьют освященную воду и омывают ею лицо, купаются в проруби. Считается, что эта вода «живая», она излечивает и очищает.Жителей Кубани с этим праздником поздравил губернатор.- Поздравляю всех православных. Великий праздник обновления и возрождения, он наполняет наши сердца духовностью и благодатью, очищает душу и тело. В этом году даже погода в крае подходящая — настоящие крещенские морозы, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.Также глава региона пожелал всем гармонии, душевной умиротворенности и спокойствия.- Пусть во всех делах вам сопутствуют успех. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям! – добавил Кондратьев.