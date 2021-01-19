О задержки поездов на Черноморском побережье стало известно утром 19 января. В СКЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.- 19 января примерно в 6:50 в районе станции «Водопадный» на участке Туапсе — Адлер повредились провода контактной сети из-за падения постороннего предмета. В связи со случившимся 11 поездов были задержаны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.Известно, что ждать более полутора часов пришлось пассажирам, направляющимся в Майкоп, Туапсе, Краснодар, также в ожидании находились люди, прибывающие в Адлер из Туапсе, Нижнего Новгорода, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.В настоящее время сотрудники РЖД проводят все необходимые работы для того, чтобы сократить отставание поездов.