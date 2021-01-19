Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация остается напряженной. По данным на 19 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 197 человек, а накануне был зафиксирован антирекорд в 200 новых случаев.- В Краснодаре заболели 53 человека, в Сочи – 22, в Апшеронском районе – 13, в Славянском – 10, в Туапсинском – девять. Положительные результаты на тест получили восемь пациентов в Геленджике, семь - в Красноармейском районе. По шесть новых случаев инфекции выявленно в Белореченском, Калининском и Крыловском районах. 5 заболевших в Выселковском и Ейском районах. По четыре человека заразились в Анапе, Кавказском, Темрюкском, Тбилисском и Павловском районах. В Армавире, Абинском, Кущевском, Тихорецком, Новокубанском районах в госпитали попали по три человека. По два пациента прибавилось в медучреждениях в Горячем Ключе, Тимашевском и Успенском районах. По одному человеку заболели Брюховецком, Динском, Курганинском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.Также известно, что в настоящее время 123 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще трое – на ЭКМО.