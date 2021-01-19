8 человек умерли в стационарах краевого центра. 72-летняя жительница Краснодара, 66-летний мужчина из Армавира и 68-летний житель Славянска-на-Кубани с коронавирусом умерли в местной ККБ №1.В СКИБ Краснодара умерли 64-летний мужчина из Новороссийска и 69-летний житель Староминского района. Еще два пациента с COVID 19 умерли в краевом госпитале ветеранов войн – это 78-летний житель Краснодара и 86-летняя жительница Темрюка. В краевой клинической больнице №2 умерла 80-летняя женщина из Приморско-Ахтарского района.В Крымской ЦРБ ушли из жизни зараженные коронавирусом 80-летняя жительница Новороссийска и 82-летняя женщина из Геленджика.В инфекционной больнице Сочи умерли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина с коронавирусом.52-летняя местная женщина умерла в Северской. 62-летний мужчина из Кавказского района умер от COVID 19 в Тихорецкой ЦРБ. 65-летний местный житель умер в Темрюкской ЦРБ.В стационаре Анапы умер 79-летний житель курорта. В Усть-Лабинской районной больнице скончался 61-летний мужчина из Кропоткина. В городской больнице Горячего Ключа умер 48-летний житель Белореченска.46-летняя жительница Тимашевска скончалась в Красноармейской ЦРБ, а 69-летний житель Туапсе – в районной больнице №1.- С начала пандемии в крае от коронавируса умерло 1238 человек,- сообщает региональный Минздрав.