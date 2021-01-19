Прошедший в прибрежной части Сочи утром 10 января снегопад не оказал заметного влияния на движение автомобилей в городе.Общественный транспорт в Сочи все это время работает в штатном режиме. На линию в городе вышли около 800 автобусов.Небольшие заторы по 15-20 минут возникали на возвышенностях в центре города, например в микрорайоне Макаренко, Коммунальным службам удалось быстро расчистить снег.Расчистка дорог и тротуаров велась всю минувшую ночь в горных сёлах и на Красной Поляне.— Сейчас в Сочи, работает 141 снегоуборочная машина машина. Наледь на тротуарах ликвидируют вручную, используются противогололедные реагенты. Жители Сочи смогли выехать на работу, в школы и детские сады,- сообщает мэрия курорта.Власти Сочи просят автовладельцев не выезжать на трассы на летней режиме. Это может быть опасным из-за возможного гололеда- в ближайшее время холодная погода в Сочи сохранится. Но к 20 января вероятность осадков снизится.