В конце нынешней недели откроется Муниципальный концертный зал, а на следующей - начнутся спектакли в Новом театре кукол и Молодежном театре.Речь пока идет о спектаклях и концертах, ранее запланированных к показу показаны во второй половине сезона 2019/2020 года. Все приобретенные на них билеты действительны.Муниципальный концертный зал на улице Красной, 122 примет посетителей 23-24 января.- 23 января Михаил Павалий исполнит программу «Органное путешествие по Европе» из цикла «Час органной музыки», а 24 января «Премьер-оркестр» в рамках абонемента «Музыкальные столицы мира» представит программу «Эйзенах»,- рассказали в КМТО.Новый театр кукол на Ставропольской, 130 30 и 31 января покажет музыкальную сказку «Дюймовочка» по мотивам одноименного произведения Андерсена.Молодежный театр на улице Седина, 28 28-31 января и 4-7 февраля играет «Дьявола» Л. Толстого в инсценировки Аси Волошиной.-В связи с 15-процентным заполнением зрительных залов площадок КМТО «Премьера» посещение концертов МКЗ, спектаклей Нового театра кукол и Молодежного театра кукол возможно только по предварительной записи,- отметили в КМТО.