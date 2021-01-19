В крещенскую ночь с 18 на 19 января 2021 г. бойцы Новороссийского десантно-штурмового соединения приняли участие в праздничном молебне и окунулись в воду. В празднике приняли участие около 400 военных.Священнослужитель провел молебен, освятил воду, и личным примером первым выполнил погружение. На строевом плацу были развернуты две специальные купели в армейском резервуаре «РДВ-5000».- Были развернуты армейские палатки «М-30», которые были оборудованы местами для обогрева военнослужащих, членов их семей. В специальных войсковых термосах был горячий чай. Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний дежурили машины неотложной медицинской помощи.,- сообщает пресс-служба Минобороны.В мероприятиях приняли участие военнослужащие со своими семьями и гражданский персонал воинских частей.