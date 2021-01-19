Во вторник, 19 октября, после болезни умер известный кубанский тренер Александр Рубцов. Ему было 68 лет.Александр Рубцов более 30 лет трудился тренером в СДЮСШОР-5, школе резерва ФК «Кубань» и академии ФК «Краснодаром». Он воспитал экс-форварда сборной России Максима Бузникина, нападающего «Алании» Артура Малояна, защитник столичного «Спартака» Виталия Дьякова. Одним из последних известных воспитанников специалиста стал голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов. Под руководством Рубцова он делал первые шаги в академии «быков».Редакция «КП» – Кубань» выражает соболезнования родным и близким Александра Рубцова.