Около 60% уже получивших вакцину людей в крае составляют медики. Часто прививаются также люди старше 60 лет и сотрудники отрасли образования и сферы обслуживания.Более 3800 человек из более чем 12 700 привившихся прошли полный курс вакцинации в две прививки.Чтобы получить прививку , нужно сначала позвонить в поликлинику и пройти медосмотр. Перечень больниц и поликлиник, где проводится вакцинация, размещен на сайте регионального Минздрава.- В край поставили уже более 20 тыс. доз вакцины против COVID-19. В соответствии с федеральным планом, до февраля регион получит более 200 тыс. доз, — сообщает краевой Минздрав.Прививка добровольна, бесплатна, и может быть сделана любому человеку старше 18 лет, зарегистрированному в Краснодарском крае и не имеющему противопоказаний.Прививку не делают тем, кто в течение последнего года перенес острый коронарный синдром или инсульт.