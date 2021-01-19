Руководство Сочинского нацпарка приняло решение временно закрыть для посещений туристами одну из наиболее известных достопримечательностей Сочи - смотровую башню на горе Ахун в Хостинском районе.Это сделано по рекомендации МЧС. К башне ведет извилистая горная дорога, на которой с наступлением холодов часто образуется гололед, что опасно для автомобилей, многие из которых в Сочи ездят на летней резине.- Об открытии объекта будет сообщено дополнительно,- рассказали в нацпарке.В то же время ранее закрывавшийся объект «33 водопада» в Лазаревском районе вновь открыт для посещения.