Работу по завершению проблемных строек и восстановлению прав дольщиков обсудили в Краснодаре на заседании межведомственной комиссии.В 2020 году на Кубани удалось восстановить права дольщиков более чем по 100 жилым объектам– Так же плодотворно и напряженно будем работать и дальше, и выполним задачу по решению проблем обманутых дольщиков. Все механизмы есть. Это инвесторы, краевой бюджет, средства Фонда защиты прав дольщиков, – отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.В 2021 год в регионе намечено восстановить права более 30 тысяч владельцев квартир 83 проблемных домов. В общей сложности это около 13 тысяч квартир. Из них 33 дома в Краснодаре, двадцать два в Сочи. Работа идет в Геленджике, Анапе, Новороссийске, Туапсе и ряде других городов и районов края.Краевые власти намерены не допускать появления новых проблемных объектов.– Нужно работать, выполнять планы-графики по завершению строительства, восстановлению прав граждан, и четко соблюдать то, что мы наметили. Акцентирую внимание всех глав муниципалитетов: нужно в ручном режиме контролировать строительство жилых домов, – отметил Алексеенко.