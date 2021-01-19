Оперативники УВД Сочи совместно с сотрудниками УФСБ России по региону обнаружили и пресекли работу лаборатории по производству синтетических наркотиков, которая располагалась в сельском доме в окрестностях курорта.Мини-заводик по производству «синтетики» под Сочи оборудовали двое 31-летних приезжих из Чуваши. Для этого они арендовали у местного жителя дачный домик и производили в нем мефедрон.В доме оперативники нашли и изъяли лабораторное оборудование, канистры с веществами для производства наркотика. Здесь же обнаружены около 700 граммов мефедрона. Содержимое находки подтвердила проведенная экспертиза.- УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает ГУ МВД по краю.На период предварительного следствия подозреваемые помещены под стражу.