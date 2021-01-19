19 января 2021 года, г. Краснодар. В «ТНС энерго Кубань» подвели итоги предновогодней акции «Свет в подарок». Её участниками стали свыше 525 тысяч жителей Краснодарского края и Республики Адыгея - это около 37% всех потребителей компании.25 победителей были отобраны методом генератора случайных чисел, которые уже опубликованы на сайте «ТНС энерго Кубань». Этим счастливчикам на лицевые счета после подписания сертификата будет зачислена сумма в размере их годового потребления за 2020 год, но не превышающая 12 тысяч рублей.Напомним, что участником акции мог стать любой клиент, который до 26 декабря оплатил долги, если таковые имелись, и внёс оплату за декабрь по акционному счёту. Либо оплатил текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета, снятым в тот же месяц и рассчитанным самостоятельно.- Мы решили изменить традицию и вместо списания пеней, в этом году подарить нашим клиентам – бесплатное годовое электропотребление. Думаем от такого подарка в начале года не отказался бы никто – целый год без хлопот! Мы также благодарим всех участников - наших добросовестных клиентов и выражаем признательность за ответственное отношение к оплате электроэнергии - рассказал заместитель генерального директора «ТНС энерго Кубань» по реализации и техническому управлению Тимофей Савин.Перечень лицевых счетов, являющихся победителями акции: