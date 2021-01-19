Экономика края сумела отыграть потери во время карантина. По итогам 2020 года объем инвестиций в экономику края составил около 450 млрд рублей. Это почти в точности соответствует уровню 2019 года.– В сегодняшнее непростое время мы наращиваем меры поддержки инвесторов и реального сектора экономики, так как именно на этой основе строится благосостояние жителей Кубани. Сейчас в крае реализуется более 400 крупных инвестпроектов на сумму 1,8 трлн рублей. В перспективе это даст 68 тыс. новых рабочих мест, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.В основе рейтинга RAEX учитываются 2 базовых критерия. Это инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.Такой потенциал учитывает насыщенность региона ресурсами и инфраструктурой, а также потребительский спрос местных жителей. В свою очередь, риски формируются из оценки политической, социальной, экономической, финансовой, экологической и криминальной ситуации.На этот раз по инвестиционному потенциалу регион вновь занял 4 место в России.По составляющей «Инвестиционный риск» край тоже находится в лидерах с 9-ым местом. Поэтому по итогам 2020 года Кубани присвоен высший рейтинг А1 «Максимальный потенциал – минимальный риск».