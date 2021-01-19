В понедельник, 18 февраля, в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина вытаскивает двух детей из сточных вод в микрорайоне Юбилейном. По словам автора ролика, ребятишки катались на санках по склону, но резко рухнули в овраг с вонючей рекой. Оттуда их вытащил очевидец.- По данному факту специалисты администрации Западного округа 19 января провели проверку на месте. В результате установлено, что на участке происходит сброс талых вод из системы ливневой канализации, – сказали «КП» – Кубань» в администрации города. – Коллектор для слива ливневых вод был сформирован в 2012 году после завершения строительства расположенного рядом фитнес-центра.Отмечается, что данная территория является водоохраной зоны реки Кубань. Поэтому она не огорожена.- Расчистка и вывоз снега оттуда не производится. Овраг, расположенный рядом с ливневым коллектором, не является местом для организации мероприятий или пребывания людей, – добавили в мэрии.