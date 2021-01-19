В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сочи в 2021 году намечено благоустроить четыре общественные территории – по одной в каждом из районов города.В микрорайоне Мамайка в 2021 году появится новый сквер на улице Крымской. В Адлере сквер на улице Молокова. В Хостинском районе запланировано строительство а спортивно-оздоровительной площадки на улице Искры. В Лазаревском районе благоустроена будет набережная реки Псезуапсе.- После получения положительного заключения государственной экспертизы будет направлена заявка на софинансирование в администрацию края для привлечения средств федерального и краевого бюджетов, – рассказал директор департамента строительства администрации Сочи Алексей Соколов.В марте 2021-го завершается второй этап благоустройства набережной реки Мацеста.– Создание комфортной городской среды – главный вопрос. Стоит задача грамотно, и быстро формировать земельные участки и создавать новые общественные пространства, привлекая для этого все возможные способы финансирования, в том числе краевые и федеральные, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.