Несчастье с рабочими, выполнявшими укладку труб теплотрассы на улице Тепличной в Краснодаре, произошло около половины третьего дня 19 января.В какой-то момент стенки вырытого под трубы котлована не выдержали веса уложенной сверху бетонной плиты, и тяжелая конструкция рухнула на людей внизу.- Во время земельных работ по прокладке труб теплоснабжения, в результате частичного обрушения стенки траншеи с падением в нее бетонных элементов, пострадали двое рабочих, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару. По имеющейся информации, рабочие получили многочисленные травмы и госпитализированы в больницу. - Полиция начала проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося,- добавили а пресс-службе УМВД.