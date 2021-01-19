В Краснодарском крае 37 промпредприятий получили поддержку краевого фонда развития промышленности в 2020 году. ФРП региона выдал 750 млн рублей льготных займов.– Благодаря субсидиям, предприниматели получили возможность расширить производство и провести модернизацию оборудования, увеличить объемы выпускаемой продукции, - сообщил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.В экономически сложный год на Кубани внедрили особую меру поддержки производителей товаров первой необходимости в период пандемии коронавирусной инфекции. Десяти предприятиям по ней выделено более 150 млн рублей под 1% годовых.В целом предприятия легкой и мебельной промышленности получили 15 займов на 217 млн рублей. А на создание новых производств - более 350 млн рублей.