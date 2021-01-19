В Анапе дворник поставил необычную точку в уборке одной из улиц. Из снега при помощи лопаты и метлы он изобразил сердце. Кому посвящен белоснежный мадригал?Дворник лишь улыбается и молчит в ответ.- Возможно, любимому курорту или работе? – обсуждают видео пользователи соцсетей.Женская половина чатов уверена, что это искреннее признание или даже предложение. Есть мнение, что романтичный мужчина вообще не дворник, а переодетый олигарх. Другие пользователи считают, что таки образом он рисует лайки Instagram на снегу.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что улицы Краснодара чистят от снега около 700 дворников. Они начинают уборку еще в пять утра.