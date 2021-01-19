В Краснодаре столкнулись два трамвая. Один из них сошел с рельсов и зацепил другой на встречных путях. ДТП произошло в Дубинке, на улице Стасова.- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.По предварительным данным в аварии никто не пострадал.Очевидцы происшествия уточняют, что трамваи были из новой серии.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодар приехали новые трамваи. Всего в этом году в город поставят 32 односекционных трамвая. Это самый масштабный проект за последние полвека, связанный с пополнением парка самого популярного транспорта в краевом центре.