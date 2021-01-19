Гостей парка «Краснодар» попросили не ходить по заснеженным газонам и не кататься с горок. Это может непоправимо навредить экзотическим растениям, которые переживают сейчас не лучшие погодные условия.- Просим не кататься на санках и снегокатах на склонах, аллеях и газонах, всё-таки они не приспособлены для этого, - сообщается на официальной странице парка в Instagram.В администрации зеленой зоны заметили, что ждут гостей на пешую прогулку по заснеженным тропинкам без санок. Охранники парка следят за соблюдением правил посетителями.- Реально, и я об этом даже не подумала! В дендрарии все катаются! А, что, может быть и в Вашем парке сделать слаломную трассу? Ведь площадка для скейтборда есть? – откликнулись на призыв пользователи соцсетей. Другая краснодарка пишет, что с первых дней холодов объяснила своим детям, почему нельзя ходить по траве в мороз на примере листочка из морозилки. По ее словам, малыши стразу все поняли и сейчас спокойно гуляют только по пешеходным дорожкам парка.