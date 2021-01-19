В январе в границах Сочинского национального парка произошли восемь лесных пожаров. Это стало поводом для проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесной зоне прокуратурой и Южным межрегиональным управлением Росприроднадзора.- Было установлено, что планирование и исполнение мер пожарной безопасности в национальном парке проводится на низком уровне, - подытожили в Росприроднадзоре.Руководство нацпарка получило предписание устранить нарушения.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, о последствиях лесных пожаров в Сочи: кровавое зарево и смог над городом. В городе горело более 300 квадратных метров заповедного леса. За первые пять дней января на курорте ликвидировано более 10 лесных пожаров Спасатели тушат лесную подстилку с Нового года. Днем 4 января было потушено три возгорания лесной подстилки, ночью – еще два - огонь охватил два участка недалеко от села Нижняя Шиловка.