В краевом центре начали разбирать главную городскую елку. Но, как оказалось, состояние новогодних украшений оставляет желать лучшего. Многие игрушки повреждены.Впервые не мэрия, а бизнесмен Александр Кравченко украсил главную городскую елку. Напомним, что неравнодушный житель краевого центра раскритиковал главную елку города Краснодара и обещал сделать лучше, красочнее и за свой счёт.Мэрия Краснодара дала добро, чтобы бизнесмен взял установку и украшение символа наступающего 2021 года в центре краевой столицы. Александр Кравченко, как и обещал, сделал в разы лучше и за те же деньги - 2 миллиона рублей. Со своей стороны администрация краевого центра закупила и установила новую 22-метровую светодинамическую ель.- Выглядит плохо всё, кроме того, что сделано из железа. Похоже, в следующий раз всё из железа делать нужно, чтобы не унесли, не утащили, не взорвали и не разграбили, - считает Александр Кравченко.