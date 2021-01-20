В центре Сочи в ночь на 20 января продолжается снегопад. Крупные хлопья быстро засыпают тротуары и дороги.По прогнозу синоптиков, интенсивность осадков снизится только днем 20 января. Но прояснение будет сопровождаться заморозками, температура воздуха ожидается от -2 до -4 градусов. Прием ночные заморозки сохранятся до 22 января.- Днем 20 января погода ожидается облачная, с прояснениями, ночью и утром временами мокрый снег и снег, днем местами небольшой мокрый снег, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах будет гололедица.Синоптики напомнили, что до 18:00 20 января в горах Красной Поляны продолжает действовать штормовое предупреждение из-за лавиноопасности. Лавины могут сойти, начиная с отметки - 1 тысяча метров над уровнем моря.