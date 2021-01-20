Краснодарский край 17 января замело снегом. В некоторых районах снежинки продолжают сыпаться. Магистрали в регионе чистят каждый день.- Более 350 спецмашин продолжают ликвидировать последствия снегопада на региональных трассах Кубани. Особое внимание уделяется ликвидации гололеда на трассах. Для этого задействованы более 350 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.В ночь на 20 января температуры в регионе упали от -13 до -23 градусов. Такие же морозы придут и в ночь на 21 число. А с 22 января, по данным метеорологов, начнет понемногу теплеть.- Оперативный штаб по ликвидации и последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме, - добавили в администрации.Водителей просят быть осторожными и внимательными за рулем.