В краевом центре в течение двух месяцев сдадут восемь долгостроев. Пять из них введут в эксплуатацию в судебном порядке, ещё три - после устранения замечаний департамента строительства.- В прошлом году мы планировали сдать в эксплуатацию 58 долгостроев. К концу декабря нам удалось закрыть вопросы по 74 объектам. В 2021 году планируют восстановить права участников долевого строительства 33 проблемных объектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.К сдаче в эксплуатацию готовятся три литера ЖК «Рич Хаус» по улице Ярославской, ЖК «КарандашЪ» по улице Фабричной, ЖК «Березовый» по улице 2-я Целиноградская, 1/1, ЖК «Резиденция» по Кожевенной и литеры 6, 7 ЖК «Свобода» по улице Семигорской.Также стоит отметить, что для первого литера ЖК «Самоцветы» инвестора не нашли. В адрес краевой администрации направлено ходатайство о рассмотрении возможности восстановления прав граждан за счет средств Фонда защиты прав дольщиков.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2021 году на Кубани планируют восстановить права более 30 тысяч обманутых дольщиков. Речь идет о собственниках почти 13 тысяч квартир