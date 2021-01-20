Упрямого жителя Армавира не раз ловили без маски в общественных местах. Помимо того, что мужчина принципиально не хотел надевать повязку на лицо, он игнорировал штрафы за нарушение масочного режима. Итог – дни и ночи за решеткой.- Гражданин был привлечен к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. С оплатой штрафов нарушитель не спешил. После чего получил еще один протокол за уклонение от исполнения административного наказания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.Суд назначил мужчине арест на пять суток. К слову, он уже отбыл наказание и уже находится на свободе.