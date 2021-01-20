Многодетный отец сообщил о бомбе в гостинице из краснодарского хостела

Приговор вступил в законную силу

52-летний уроженец Узбекистана перебрал с алкоголем в хостеле Краснодара. Под действием спиртных напитков мужчину потянуло на приключения. Он набрал номер московской гостинице и сообщил о готовящемся взрыве.

- После сообщения о бомбе гостиницу «Метрополь» в Москве проверили оперативные службы, взрывчатых веществ не нашли. Звонивший был установлен и задержан в Краснодаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Суд отправил его за решетку по смягчающим обстоятельствам.

- С учетом того, что мужчина – отец четырех детей, он признал вину и раскаялся, не имеет судимостей, также есть положительные характеристики по месту жительства и работы, ему было назначено два года колонии-поселения, - добавили в суде.