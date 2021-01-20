В Геленджике монтируют уникальную кровлю на новом терминале аэропорта

Фото пресс-службы аэропорта

В Геленджике полным ходом строят новый терминал воздушной гавани. Здесь уже приступили к устройству кровли будущего аэровокзального комплекса.

- Основные элементы крыши нового терминала будут состоять из более чем 2500 уникальных стальных сфер и почти 12000 стержневых элементов. Такой кровли, как будет в аэропорту Геленджика, нет нигде в стране, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Монтировать крышу здания строителям придется в шесть этапов из-за сложности работ и большого веса элементов.

Напомним, новый терминал аэропорта Геленджика строится рядом с действующим аэровокзалом. В новом здании появится 13 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, автомобильная парковка на 430 машино-мест и отдельная стоянка для туристических автобусов. По всем подсчетам, в проект вложат более 5 млрд рублей.