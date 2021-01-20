На Кубани обокрали ветерана Великой Отечественной, получившего награды за подвиг

Аркадий Михайлович Булгаков. Фото: https://ognikavkaza.ru/

В Белореченске Краснодарского края неизвестные обокрали 96-летнего ветерана войны Аркадия Михайловича Булгакова. Это случилось 30 декабря прошлого года.

- Была небольшая сумма денег "на похороны" собрана, в шкафчике лежала, - обратился с заявлением в полицию пожилой мужчина.

Но самой главной утратой стали для него фронтовые награды - орден Славы III степени и медаль «За отвагу».

Участник большой военной Витебско-Оршанской операции, боев за Восточную Пруссию и Дрезден получил их только 72 года спустя.

Тогда во время боев на Белорусском фронте Аркадий Булгаков отбивал у фашистов деревни Шарки и Воеводки Витебской области. Участвовал в боях с ранением. По приказу комбата сержант Булгаков выкатил противотанковое орудие на открытую позицию, под огнем противника, прямой наводкой уничтожил вражеский пулемет.

Историческую справедливость восстановить удалось благодаря неравнодушным землякам ветерана, нашедших в архивах документы о присвоении наград ветерану.

Кто мог снова лишить фронтовика такой ценной памяти, неизвестно.

- Сейчас проводится проверка по данному факту, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия выясняются.