Иван Царевич оказался самым интернет-активным в рейтинге сказочных персонажей

Дед Мороз оказался только на третьем месте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Билайн проанализировал, как сказочные герои использовали мобильную связь в новогодние праздники: Иван Царевич ушел с головой в сеть, Дед Мороз предпочел мобильный интернет голосовой связи, а Конек-Горбунок сел на диджитал-детокс.

Это стало известно после анализа работы базовых станций, которые обслуживают места обитания сказочных и новогодних героев:

- дом Деда Мороза в Великом Устюге

- терем Снегурочки в Костроме

- волшебный дом Cнеговика в Архангельске

- музей Ивана Царевича в Ростове

- село Ершово, родина Конька-Горбунка

- село Кокубой, родина Бабы Яги

В декабре самым активным в мобильном интернете оказался Иван Царевич - на него приходится 50% суммарного объема, который использовали указанные сказочные герои.

Второе место у Снеговика, который скачал 31% общего сказочного трафика.

Главный герой Нового года, Дед Мороз, оказался только на третьем месте: у него 10% от общего трафика.

Дед Мороз увеличил на 8% активность в мобильном интернете, но стал на 7% меньше говорить по телефону. Однако это не сравнится с самым консервативным сказочным героем. Конек-Горбунок в селе Ершово стал меньше использовать и голосовую связь (-10%), и мобильный интернет (-32%), а также скачал меньше всех трафика. Рекорд по приросту голосового трафика принадлежит Снеговику, который проговорил в этом году на 37% больше, чем в прошлом.

Для того, чтобы на связи могли быть как новогодние герои, так и миллионы клиентов, Билайн развивает сеть в городах и областных населенных пунктов регионов. В 2018 и 2019 годах оператор удвоил сеть 4G, а за 2020 год количество базовых станций 4G выросло еще на 21%. В результате скорости увеличились в среднем на 20-40%, и клиенты могли отправить еще больше новогодних поздравлений, как в формате изображений, так и в формате видео.