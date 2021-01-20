Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 января увеличилось на 198

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация остается напряженной. По данным на 20 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 198 человек, а накануне было выявлено 197 случаев.

- В Краснодаре COVID-19 заболели 58 человек, в Ленинградском районе у 13, Сочи – у 12, в Мостовском и Апшеронском районах – у 11. В Тихорецком районе положительные результаты после сдачи тестов на коронавирус получили девять человек, в Кавказском – семь. В Туапсинском, Кореновском, Курганинском, Павловском районах в госпиталях прибавилось по шесть новых пациентов. По пять человек попали с COVID-19 в больницы в Крыловском районе, по четыре – в Северском, Успенском, Новокубанском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также заболевшие зафиксированы в Армавире, Лабинском, Славянском, Темрюкском, Новопокровском, Гулькевичевском, Красноармейском районах, в этих муниципалитетах заразились по три человека. По два человека с подтвержденным коронавирусом за сутки выявлены в Новороссийске, Горячем Ключе, Отрадненском, Тимашевском районах. По одному новому случаю отмечено в Геленджике, Анапе, Белореченском, Выселковском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском районах.

Стоит отметить, что в настоящее время 118 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще трое – на ЭКМО.