ВТБ Лизинг передал клиентам около 30 тысяч автомобилей в 2020 году

Традиционно больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве – треть от общего числа, при этом доля региональных продаж немного увеличилась по сравнению с 2019 годом (на 2%). В регионах наибольшее количество передач автотранспорта состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%). Городами, показавшими самую высокую динамику в продажах, стали Астрахань (55% к предыдущему году), Омск (29%) и Архангельск (27%).

В течение прошедшего периода компания активно развивала работу в сегменте спецтехники, в результате клиенты взяли в лизинг на 15% машин больше, чем в 2019 году. Наибольшей популярностью у них пользовалась техника марок Беларус, JCB, SDLG и Komatsu.

- Мы ожидаем, что в этом году сегмент автолизинга будет расти, сегодня это один из главных драйверов рынка. Мы смогли оперативно перестроить процессы, улучшали продуктовое предложение, активно развивали онлайн-каналы. Продолжаем эффективно сотрудничать с производителями, импортерами и поставщиками техники для того, чтобы получить наиболее выгодные условия для наших клиентов. Особо хочу отметить, что в третьем-четвертом квартале полностью восстановился спрос на приобретение автомобилей такси, в итоге показатели этого сегмента в нашем портфеле кратно увеличились по сравнению с прошлым годом несмотря на почти полное отсутствие сделок с такси во втором квартале», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В корпоративном бизнесе ВТБ Лизинг наибольшую динамику показал грузовой сегмент, который включает также легкий коммерческий транспорт. Продажи в этой категории выросли на 50% за год, а самыми крупными стали сделки с Почтой России по передаче 1162 автомобилей Lada Largus, признанная лучшей в автомобильном сегменте по версии Национальной премии «Лизинговая сделка года», и 116 грузовиков КАМАЗ. Самыми популярными марками в этой категории техники стали ГАЗ, КАМАЗ, Lada, Ford и УАЗ.

В розничном бизнесе компании самый массовый сегмент - легковой транспорт – продемонстрировал устойчивость в условиях пандемии, продажи машин остались практически на уровне 2019 года. Наибольшую долю продаж в этом портфеле ВТБ Лизинг составили внедорожники и кроссоверы – 42%. На втором месте традиционно находятся седаны - 36%. Универсалы занимают третье место с 10% от продаж всех легковых ТС, на четвертом – минивэны (5%). Менее популярны в прошедшем году стали лифтбэк и хэтчбэк (в среднем 3%). Купе, кабриолеты и родстеры вновь оказались внизу списка.