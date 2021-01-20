Жертвами COVID-19 на Кубани стали еще 19 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 20 января за последние сутки скончались еще 19 человек.

- В больницах Краснодара не стало семи человек от 48 до 80 лет. В Сочи не спасли четырех горожан. Двум мужчинам было по 83 года, женщинам – 75 лет и 93 года. Жительница Новопокровского района 47 лет ушла из жизни в Тихорецкой центральной районной больнице. В Крымской ЦРБ умерла пациентка из Темрюка, которой было 42 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также летальные случаи произошли в Анапе и Усть-Лабинске, здесь не спасли местных жителей 60 и 66 лет. В Горячем Ключе перестало биться сердце 61-летней жительницы Краснодара. В Темрюкской ЦРБ умерла 64-летняя женщина. В Красноармейской ЦРБ – жительница Славянска-на-Кубани. В Туапсе не стало мужчины 69 лет.

Стоит отметить, что за весь период пандемии COVID-19 на Кубани зафиксировали 1257 летальных случаев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ситуация с заражаемостью в регионе напряженная. За сутки в госпитали попали еще 198 человек.