В Анапе запретили выходить на лед

Лед сейчас очень хрупкий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе 20 января жителей предупредили о том, что поверхность водоемов покрылась льдом. Выходить на него сейчас запрещено.

- На водоемах Анапского района образовался ледостав. Нахождение на льду представляет угрозу жизни и здоровью людей. Ссоблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте риску жизнь и здоровье, усильте контроль над пожилыми гражданами и детьми, - призвали в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

Также в мэрии отметили, что всем руководителям предприятий обслуживающих водные объекты поручено принять меры по недопущению происшествий связанных с выходом на лед.

Стоит отметить, что 21 января в крае будут еще держаться морозы, а с 22-го числа начнет теплеть. К концу следующей недели возможен подъем уровня воды в реках. Ранее "Комсомолка" сообщала, что снегопады решат проблемы с водой на Кубани.