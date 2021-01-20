В «Орленке» открылся «Школьный музей Победы»

Фото: ВДЦ "Орленок"

В рамках первой смены года историко-патриотическая программа собрала в «Орлёнке» активистов школьного музея МБОУ СОШ № 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования Абинский район Краснодарского края. На протяжении трёх недель ребята осваивают экскурсоведение и учатся бережно и с уважением хранить историческую память.

«Невозможно переоценить значение образовательных программ, связанных с изучением краеугольных этапов в истории нашей страны. Великая Отечественная война – это большая трагедия и серьёзный урок для многих поколений, поэтому владеть обширными знаниями в этой теме и передавать их другим людям крайне необходимо. У современных детей должна быть возможность формирования собственного отношения к событиям прошлого, которое может базироваться только на конкретных исторических фактах и достоверной, непредвзятой информации. Смена «Школьный музей Победы» призвана дать ребятам именно это, а также помочь им в освоении новых профессиональных компетенций. Уверен, что наше сотрудничество с Музеем Победы в 2021 году даст достойные результаты и окажется максимально полезным для орлят», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе смены ребята на специальных мастер-классах знакомятся с профессией экскурсовода, а также пробуют себя в роли музейных работников. Они готовят для своих орлятских друзей экскурсию по выставке из школьного музея, которую привезли с собой.

Великой Отечественной войне посвящены ключевые события программы. Так, в ходе образовательной акции «Непокорённый город» школьники узнают исторические факты о снятии блокады Ленинграда и почтят память защитников города на Неве, приняв участие в тематическом флешмобе. Также орлята займутся исследованиями о спортсменах-участниках войны, результатом которых станет страничка для исторического альманаха – проект «Вы таланту и мужеству знаете цену» реализуется совместно с Государственным музеем спорта. А проверят свои знания о Великой Отечественной войне ребята на турнире «Полководцы Победы», посвящённом великим Маршалам Советского Союза.

«Мы приехали в «Орлёнок», чтобы представить здесь свой школьный музей Победы, и привезли много наград ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ульяновича Крутченко, имя которого носит наша школа. Наша основная цель – показать другим ребятам героев, о которых, может быть, они мало слышали», – рассказала участница смены Алина Ненашкина.

По итогам работы «Школьного Музея Победы» орлята получат практические навыки экскурсионной и поисково-исследовательской деятельности, углубят познания в области истории ВОВ, научатся разрабатывать проекты и организовывать события, разовьют лидерские качества. За активное участие в программе школьники получат удостоверение «Юный экскурсовод», почётные грамоты и сертификаты. Продлится первая смена до 1 февраля 2021 года.

Организаторами «Историко-патриотической смены «Школьный Музей победы» выступают: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы), ВДЦ «Орлёнок» и музейно-выставочный комплекс Центра.