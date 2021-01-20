Собственные доходы краевого бюджета 2021 года должны составить как минимум 300 млрд рублей

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Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что, по прогнозам экспертов экономика края должна вернуться на докризисную траекторию роста примерно к июню-июлю этого года.

– Рост ВРП в 2021 году должен составить не менее 104,5%. В этом году нам предстоит собрать как минимум 300 млрд. рублей собственных доходов, чтобы выйти на бездефицитный бюджет, – подчеркнул Кондратьев.

В крае наметился рост основных отраслей экономики, что должно увеличить и поступление налогов. Согласно прогнозам, в промышленности этот рост составит 113,6%, в транспорте – 103,1%, в санаторно-курортной сфере – более 140%.

– Продолжим строительство и реконструкцию дорог, увеличим объемы перевозки пассажиров и перевалки грузов. В АПК ожидаем восстановление от последствий неблагоприятных погодных условий прошлого года, – отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Традиционно бюджет края имеет ярко выраженную социальную направленность . На социальные цели запланировано более 70 % расходов.

Финансовая помощь регионального бюджет городам и районам края вырастет до 90 миллиардов рублей.