В 2021 году на Кубани построят 12 школ и 15 детских садов

Фото администрации КК

Сейчас на Кубани строятся 19 школ. В этом году в регионе должны ввести в эксплуатацию 12 объектов. Они расположены в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, а также в Новокубанском, Брюховецком и Кореновском районах.

Крупнейшие объекты среди них – школа на более чем полторы тысячи мест в Новороссийске, общеобразовательная школа на улице Изобильной в Краснодаре, и школа в районе поселков Знаменского-Зеленопольского на 1100 мест каждая.

По окончании строительства появится более 7200 новых мест для учащихся.

– С 2021 года все социальные объекты мы строим по единой госпрограмме. Будем контролировать каждый этап – от проектирования до завершения работ. В 2021 году по краевым госпрограммам и национальным проектам возведем 12 школ и 15 детских садов, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

До конца года также планируется достроить 15 детских садов на 2050 мест в семи муниципалитетах.