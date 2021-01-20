Инспекторы ДПС на Кубани помогли грузовику выбраться из снежного плена

Фото ОГИБДД по краю

Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Никита Минко и Юрий Зарубин, во время патрулирования трасс в районе станицы Ленинградской, внезапно заметили забуксовавший на обочине дороги грузовик с цистерной.

Водитель застрявшей в глубоком снегу машины рассказал, что направлялся в Славянск-на-Кубани, но из-за плохой погоды и почти нулевой видимости свернул не туда, и съехал с трассы на обочину. Мужчина пытался вернуть грузовик на дорогу самостоятельно, но безрезультатно.

-Полицейские остановили проезжающий мимо грузовой автомобиль «МАЗ», с помощью которого удалось сдвинуть большегруз с места и отбуксировать его на проезжую часть. Во время спасательной операции инспекторы ДПС обеспечивали безопасность движения на данном участке дороги,- сообщает пресс-служба ОГИБДД по краю.