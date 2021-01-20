Что смотрели кубанцы в новогодние праздники

Новый год многие жители Краснодарского края в этом году отмечали в кругу семьи. Из-за пандемии 70 процентам пришлось провести эти каникулы дома. Поэтому одним из самых востребованных вариантов домашнего досуга стал просмотр фильмов. Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили предпочтения жителей Краснодара и Краснодарского края во время праздничных каникул.

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних каникул в Краснодаре возглавила российская комедия «Непосредственно Каха» о том, как сочинский парень принимает участие в гонках, чтобы завоевать сердце девушки. Второе место занял рождественский хит «Один дома». История Кевина Маккалистера остается одной из любимых рождественских кинолент у зрителей, поэтому вторая часть его приключений «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке» замкнула тройку лидеров.

Лидером среди сериалов в праздничные дни для краснодарцев стала адаптация скандинавского сериала «Мост» (16+) с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым. Второе место занял японский сериал «Повар императора» о молодом человеке, вдохновившемся западной кухней и решившим постичь это искусство. На третьем месте расположилась драма об эксцентричном враче «Доктор Хаус».