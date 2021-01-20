Мэр Краснодара напомнил о борьбе с незаконными торговыми ларьками

Фото мэрии Краснодара

Мэр Краснодара удивился заявлениям одного из крупных ритейлеров о намерении установить в городе сети ларьков на транспортных узлах, пешеходных улицах, парках и в учебных заведениях.

- Судя по всему, произошло какое-то недопонимание. У нас есть утвержденная схема нестационарных торговых объектов,- написал Евгений Первышов у себя в соцсетях.

Мэр отметил, что в Краснодаре местные власти активно борются с незаконными торговыми павильонами на муниципальной земле.

- Мы сносим их и освобождаем территорию. То же делаем в парках и скверах, убираем оттуда незаконную торговлю

Так что ларьков в Краснодаре может становиться только меньше, а не больше,- добавил мэр Краснодара.