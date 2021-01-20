Ростовское шоссе в Краснодаре расширят до 4-6 полос

Фото мэрии Краснодара

В ближайшие годы в Краснодаре планируется начать работы по расширению одной из наиболее загруженных трасс города — Ростовского шоссе до 4-6 полос.

Это следует из ответа Росавтодора на обращение депутата ЗСК Дениса Хмелевского.

Ранее в своем обращении в ведомство депутат указал, что ежедневно десятки тысяч автомобилей с Кубани и из других регионов вынуждены часами выстаивать в пробках на перегруженном Ростовском шоссе.

Как следует из ответа Росавтодора, федеральное агентство планирует провести реконструкцию автомобильной дороги.

- Проектной документацией предусмотрена реконструкция Ростовского шоссе протяженностью 13,32 км. с расширением до 4-6 полос движения. Планируемая дата загрузки откорректированной документации в органы государственной экспертизы декабрь 2020 г. – февраль 2021 г. Строительно-монтажные работы после получения положительной госэкспертизы начнутся не ранее 2024 года,- говорится в ответе Росавтодора.