Краснодарский край входит в ТОП 20 регионов России с наименьшей смертностью от коронавируса

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Кубань в ноябре 2020 года заняла 69 место в России по доле смертей от коронавируса. От COVID 19, на основании подтвержденного официально диагноза в регионе тогда скончались 156 человек, что составило чуть более 2 % от общего числа умерших в минувшем ноябре.

Таковы данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Подсчет проводился с использованием данных Росстата.

Во многих других регионах сложилась принципиально иная ситуация. Печальное «лидерство» принадлежит Ямало-Hенецкому АО — в ноябре 2020 -го 40% умерших здесь были с диагнозом COVID-19.

Аналогичный показатель для Санкт-Петербурга составил 33,7%, в Москве 31,4%, в Алтайском крае суть более 28 %.

- В среднем по всей России в ноябре 2020 года коронавирус обнаружен у 16,2% всех умерших,- говорится в материалах исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.