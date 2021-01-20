В 2021 году на Кубани планируют реализовать около 80 крупных инвестпроектов

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В 2021 году по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» поставки продукции кубанских аграриев за рубеж должны превысить в денежном эквиваленте 2,7 млрд долл. США.

– Задача на этот год – привлечь не менее 480 млрд рублей инвестиций. Ежегодно край направляет около 25 млрд рублей на господдержку реального сектора экономики. Сегодня мы предоставляем порядка 50 видов субсидий для бизнеса во всех отраслях экономики, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев

Господдержка оказывается и крупным инвесторам. В 2021 году в регионе намечено реализовать около 80 инвестпроектов, с капитализацией более 100 млн рублей. Это позволит создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Особое внимание при этом уделяется развитию перерабатывающей промышленности. Так, в 2021 году в Динском районе пройдет реконструкцию консервный завод, а в станице Ленинградской модернизируют сыродельный комбинат.

– Край постепенно переходит на развитие глубокой переработки местного сырья. Таким образом, мы создаем товары с добавленной стоимостью, расширяем линейку экспортной продукции, – подчеркнул глава региона.