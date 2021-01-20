Краснодарский драмтеатр возобновляет показы спектаклей

Фото Краснодарского драмтеатра

С 23 января Краснодарский театр драмы возобновляет показы репертуарных спектаклей и новинок этого сезона.

- Театр приготовил для зрителей несколько премьер: «Три сестры» А. Чехова на новой Открытой сцене, классическую комедию «Горе от ума» А. Грибоедова, спектакль-вербатим про докторов и их путь в профессии «Аритмия человечности», необычную сказку «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла – вторую часть про невероятные путешествия девочки Алисы, сборник басен И. Крылова «ПереСказки», комедийную историю про театр в театре – «Примадонны» К. Людвига,- сообщает пресс-служба театра.

Зрителям представят также наиболее необычные и запоминающиеся постановки прошлых лет: несмешной анекдот в стиле дарк-кабаре «Пиковая дама», голливудскую историю соперничества «Горгоны», интригующий триллер «Метод Гронхольма», комедию «Танго втроем», «Он_она_собачк@» – романтическую драму по повести А. Чехова «Дама с собачкой».

Как ранее сообщалось, с 21 января в регионе после почти годичного перерыва возобновляют работу более тысячи театров и Домов культуры. Представления будут проводиться при условии заполняемости зрительного зала не более, чем на 15 %.