В рамках нацпроекта на Кубани в 2021 году планируют ввести порядка 4,3 млн кв. метров жилья

Фото администрации КК

В 2021 году в крае намечено ввести около 4,3 млн кв. метров. Власти региона делают акцент на комплексное освоение территорий строек.

При строительстве нового жилья застройщику необходимо предусматривать места для будущих школ и детсадов. Социальные объекты возводятся, в том числе, в рамках программы «Стимул», входящей в профильный нацпроект.

На создание социальных объектов и инженерных сетей по этой программе до 2024 года в регионе направят 4,7 млрд рублей.

За счет нацпроекта в Краснодаре уже по строены две школы по 1 100 мест и одна на 1 550 мест, школу на 1 875 мест планируют сдать в 2022 году.

Социальные объекты по программе «Стимул» появляются и в Сочи. Вскоре на курорте начнется строительство школы на 1 100 учеников и детского сада на 300 мест.