В Сочи 21-летний парень обворовал станцию сотовой связи

Фото Светланы Маковеевой

В отдел полиции поселка Блиново в Адлерском районе Сочи обратился директор отделения одного из операторов сотовой связи.

Он рассказал, что с территории базовой станции пропали 14 блоков приёмо-передатчиков и системных модулей. Ущерба составил около 400 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска, прибыв на место, первым делом просмотрели записи камер наружного наблюдения.

Вскоре полицейские сумели установить личность и местонахождение злоумышленника. 21-летнего сочинца задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Парень рассказал, что ночью перелез через забор, проник на станцию и украл оборудование, о реальной ценности которого он имел смутное представление. Похищенное молодой человек просто сдал в пункт приема цветных металлов, а полученные деньги потратил на себя.

- УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.